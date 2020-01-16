Миллениалы сочли реальным начало третьей мировой войны

Большинство миллениалов сочли реальным начало третьей мировой войны. Об этом говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста (МККК), поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В докладе сообщается, что миллениалы смотрят в будущее с тревогой, поскольку обстановка в мире обострилась. В частности, 47 процентов опрошенных считают, что наступление третьей мировой войны скорее вероятно, чем нет. При этом подавляющее большинство респондентов ответили, что применение ядерного оружия недопустимо.

«Если миллениалы окажутся правы в том, что касается третьей мировой войны, страдания целых стран и регионов будут огромны. Это напоминание о том, насколько важно соблюдать законы войны, защищающие гуманность», — заявил президент МККК Петер Маурер. В документе подчеркивается, что некоторые данные можно назвать оптимистичными. Например, 74 процента опрошенных рассказали, что войны все же можно избежать.

Несмотря на обеспокоенность из-за потенциальной ядерной войны, о ней миллениалы тревожатся не так сильно, как о коррупции, — она на первом месте в списке проблем, вызывающих тревогу. Опрошенные также переживают из-за безработицы, растущей бедности и терроризма.

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