Россиянам рассказали о способе избежать заражения гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения гриппом и ОРВИ, находясь в общественных местах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Во-первых, необходимо соблюдать правила «респираторного этикета». Согласно ним, здоровым людям не стоит трогать руками нос, рот и глаза, а заболевшие должны носить медицинские маски при нахождении вне дома, кашлять и чихать в носовой платок или сгиб локтя. Во-вторых, рекомендуется правильно питаться и хорошо отдыхать, тщательно мыть руки или использовать санитайзеры, регулярно делать дома влажную уборку и проветривать помещения.

Еще один способ профилактики, который назвали в службе, — просто избегать многолюдные места или соблюдать с людьми дистанцию в один метр. При этом ежедневные прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет.

Ранее российские врачи назвали малоэффективными многие народные средства лечения гриппа и простуды. Среди таких оказались ингаляции над вареной картошкой, поедание чеснока, обтирание водкой, распаривание ног и горчичники в носках.

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