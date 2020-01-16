Россия и Сирия заметили увеличение войск США на Ближнем Востоке

Россия и Сирия заметили увеличение контингента войск США на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов, передает РИА Новости.

Ведомства подчеркивают, что Пентагон обещал вывести часть войск из региона, однако вместо этого продолжает наращивать контингент. «Вывод подразделений способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока», — говорится в документе.

В ведомствах считают, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани воспрепятствовало возвращению сирийских беженцев на родину. Это событие также привело к усилению и без того сложной ситуации в регионе.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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