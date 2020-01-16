В Ярославле одинокая российская пенсионерка два дня пролежала на полу в ванной, упав из-за плохого самочувствия, — 88-летняя женщина не смогла подняться самостоятельно. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ярославской области.

По данным издания, жители дома на проспекте Дзержинского заметили, что пожилая женщина уже два дня не открывает дверь и не отвечает на звонки, и обратились в полицию.

Приехавшим полицейским никто не открыл, и они попали в ее квартиру через балкон, используя пожарный люк. Они обнаружили женщину в ванной комнате и вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на станции Шахтная работники отказались включить инвалиду специальный подъемник и помочь ему подняться в электричку. В отношении машиниста возбудили дело по статье 9.13 КоАП ( «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»).

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