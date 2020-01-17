Лавров назвал человеческую ошибку причиной катастрофы Boeing в Иране

Иран сбил украинский пассажирский самолет непреднамеренно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года. Прямая трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.
Лавров отметил, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки. «Я никого не хочу оправдывать. (...) То, что это было непреднамеренно, думаю, все уже поняли», — отметил дипломат.
Ранее на Украине рассказали, что Иран препятствовал расследованию гибели самолета. 16 января стало известно, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что она была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.