В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.

«Это [вспышка потребления никотиносодержащих конфет] вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — сказал нарколог. Он не уточнил ни имя, ни возраст умершего.

В декабре 2019-го в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий полный запрет продажи в стране любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные. Кроме того, Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра страны, поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете. Снюс он назвал «редкой гадостью».

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главным компонентом является никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Некурительный табак может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.

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