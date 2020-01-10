Медведев назвал снюс гадостью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение ввести полный запрет на продажу некурительной никотиносодержащей продукции, в том числе сосательного табака (снюс). Об этом он заявил на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, пишет РИА Новости.

Глава правительства признался, что узнал о существовании таких изделий совсем недавно. «А вот эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами, редкая гадость. Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу (...)», — заявил Медведев. Премьер добавил, что они вызывают быстрое привыкание к никотину, особенно у детей.

Вместе с тем он пояснил, что не имеет претензий к лечебной продукции, которая помогает бросить курить.

В декабре в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий полный запрет продажи в стране любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные. Кроме того, Медведев поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.

Российские власти запретили продажу снюса несколько лет назад, но в некоторых торговых сетях продолжается его реализация за счет того, что производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Он стал популярен среди несовершеннолетних, в первую очередь в регионах.

Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, его главным компонентом является никотин, содержание которого в одной порции снюса примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Некурительный табак может также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в связи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нарушением сердечного ритма.

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