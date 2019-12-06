Российский подросток попал в реанимацию после употребления жевательного табака

Два подростка госпитализированы с отравлением никотином в больницу Железногорска Красноярского края. Одного из них откачивали в реанимации, сообщается на сайте городской администрации.

Врачей школьникам вызвал депутат горсовета, который увидел их лежащими на улице. «В приемный покой клинической больницы №51 скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии», — говорится в сообщении. Медики сказали, что несовершеннолетних спасло то, что они переохладились.

В мэрии уточнили, что подростки употребили снюс — жевательный табак, продающийся в магазинах. Глава Железногорска попросил депутатов красноярского законодательного собрания рассмотреть инициативу о запрете на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей смеси на территории региона.

5 декабря депутат Госдумы Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски и узнать, продают ли там жевательный и сосательный табак школьникам. РИА Новости отмечал, что в своем обращении ведомствам парламентарий упоминал данные одной из общественных организаций о том, что в России все четыре тысячи опрошенных в возрасте от 10 до 17 лет знали, что такое снюс. Каждый четвертый хотя бы раз его пробовал.

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