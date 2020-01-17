Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила существование

Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила свое существование. Об этом агентству ТАСС рассказал шеф-редактор издания Илья Легостаев.

Он уточнил, что, несмотря на этот факт, штат журнала сокращен не будет, а материалы будут выходить на ресурсах Издательского дома «Московский комсомолец». Он затруднился ответить, будет ли сохранен бренд издания.

Еженедельный телегид «МК-Бульвар» выходил с 1997 года.

В декабре телеведущий Андрей Малахов рассказал, что оставит пост главреда журнала StarHit. Также он уточнил, что с начала 2020 года журнал не будет издаваться в печатной версии. Этот проект будет закрыт, и издание полностью перейдет на одноименный сайт. По словам ведущего, это оправдано тем, что сетевые СМИ опережают печатные по скорости передачи новостей.

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