На рисовавшую вагины активистку завели третье дело

В отношении фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой завели новое дело о пропаганде гомосексуализма в России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Я/Мы Юлия Цветкова», посвященном ее защите. Эту информацию Цветкова подтвердила в чате в ее поддержку.
Это третье по счету дело, возбужденное в отношении активистки. В 2019 году на нее уже заводили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в паблике «Монологи вагины». В настоящее время она находится под домашним арестом. Ее также на 50 тысяч рублей оштрафовали за записи во «ВКонтакте».
Цветкова — руководительница детского театра «Мерак». Она является модератором «Монологов вагины» и другого паблика во «ВКонтакте» под названием «Цвет». Девушка публикует посты против гендерных стереотипов, выступает за свободу женщин и женского тела. Цветкова рисовала абстрактные рисунки женского полового органа и публиковала в «Монологах вагины». Паблик призван снять «стигму с вагины и женской физиологии в целом», уточняется в его описании.
Дела в отношении Цветковой стали возбуждать после ее попытки провести фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», который местные власти блокировали с формулировкой «развратная зараза». Недовольство чиновников вызвал спектакль «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах, а также антимилитаристские постановки, которые упрекнули в критике Советского Союза.