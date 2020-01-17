Женщина ослушалась врачей и родила здорового сына

Жительница английского графства Эссекс ослушалась совета врачей, сделала опасную операцию и родила здорового сына. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Никола Гиннесс (Nicola Guinness), жительница английского графства Эссекс, родилась с двумя матками, разделенными кожной перегородкой. За восемь лет попыток стать матерью у нее случилось шесть выкидышей. «Врачи сказали, что я никогда не смогу родить», — рассказала она.

Гиннесс начала искать альтернативные способы завести ребенка и даже попросила сестру стать суррогатной матерью. Однако вскоре хирург рассказал ей, что кожную перегородку можно удалить, но не рекомендовал ей эту операцию, так как она могла привести к бесплодию. Гиннесс не послушала врача и в октябре 2018 года решилась на сложную операцию. Спустя восемь месяцев Никола и ее возлюбленный Энтони Латта (Anthony Latta) узнали, что ждут ребенка.

10 января на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Реджи. Ребенок родился на месяц раньше срока через кесарево сечение, однако его жизни и здоровью ничто не угрожает. «Он идеальный. Я не могу на него насмотреться и поверить в то, что он действительно появился на свет после стольких попыток», — поделилась Гиннесс.

Она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями во время беременности, но все закончилось благополучно. «Решиться на операцию было сложно, ведь я не получила поддержки и одобрения врачей. Но я никогда не отказывалась от мечты стать мамой, и я счастлива, что не перестала бороться», — призналась Гиннесс.

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