Пойманная жена «бога Кузи» назвала обвинения клеветой

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Пойманная после трех лет розыска жена «бога Кузи» назвала все обвинения в свой адрес клеветой. Оперативное видео с задержанной предоставило МВД России.

На видео народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева — жена основателя секты «бога Кузи» Андрея Попова — говорит, что все обвинения являются клеветой. «Все, что я услышала и все, что пишут те, кто обвиняет — там ни одного слова правды, к сожалению, это выдумки какие-то», — сказала Чеботарева. По ее словам, она не принимала никакого участия и организации в преступной группе.

Двое других задержанных также отрицают свою вину в преступлении. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Как рассказала одна из потерпевших по делу Ольга Францева, последователей били в этой секте тапками, плетью, палками по спине и лицу. Также она отметила, что людей там психологически ломали.

16 июля 2018 года сообщалось, что Попов, более известный как «бог Кузя», признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного религиозного сообщества.

Попов, именующий себя «богом Кузей», основал псевдоправославную секту в 1990-е годы. Собрания его последователей проходили в том числе в Большом Кондратьевском переулке, откуда возникло другое название объединения — «кондраты». Особую славу Попову принесли любовь к экзотическим животным и многочисленный гарем из женщин-помощниц.

Попов и его ближайшее окружение были задержаны и арестованы в сентябре 2015 года. В семи московских квартирах, принадлежащих секте, в ходе обысков было изъято около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов, специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые, как полагает следствие, свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

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