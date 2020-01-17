Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса

Ключевым подозреваемым по делу о предполагаемой подготовке теракта в Берлине стал чеченский беженец Зелимхан Б., племянник бывшего политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии Мовлади Удугова, известного как Чеченский Геббельс (он получил это прозвище за активное ведение пропаганды). Об этом сам Зелимхан рассказал в интервью Deutsche Welle.

По словам мужчины, полицейские в сопровождении спецназа окружили его у подъезда дома в Берлине утром 14 января. Ему сообщили, что следственные действия проходят в рамках дела о подготовке теракта в синагоге в центре немецкой столицы.

У Зелимхана и еще четырех подозреваемых изъяли мобильные телефоны и флеш-карты. На смартфоне мужчины обнаружили короткое видео, на котором запечатлена ведущая в синагогу улица, но он утверждает, что снимал дорогу, чтобы отправить ролик «друзьям в Чечне и показать им Берлин».

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Вместе с тем оснований для ареста подозреваемых не нашлось. Они остаются на свободе, но, по собственным признаниям, не чувствуют себя в безопасности. По словам Зелимхана, поведение силовиков и в целом происходящее в Германии напоминает ему атмосферу в России в 2000-х, когда чеченцев обвиняли во всем подряд.

14 января в Берлине и нескольких других городах Германии прошла масштабная операция по задержанию исламистских радикалов из Чечни из-за подозрений в подготовке теракта. Как сообщила Генпрокуратура ФРГ, были задержаны несколько человек: по данным Bild, им 23 до 28 лет. У них изъяли деньги, колюще-режущие предметы и флеш-карты, но ни оружия, ни взрывчатых веществ найдено не было.

Мовлади Удугов был соратником и пресс-секретарем президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева, занимал различные посты в правительстве ЧРИ, работал на террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Известен активной пропагандистской деятельностью и усилиями по распространению идей ваххабизма — под руководством подконтрольных ему структур был создан сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр». После начала второй чеченской кампании бежал с Кавказа за рубеж, возможно, жил в Турции, странах Персидского залива и Скандинавии, писал «Кавказский узел». Информации о его местонахождении нет, последний раз его видели якобы в Праге в конце 2000-х годов.

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