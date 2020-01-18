Россиян предупредили о тепловой аномалии

В ближайшие дни жителей российских регионов ждет очередная тепловая аномалия. Об этом россиян предупредили в Гидрометцентре, передает РИА Новости.
По прогнозам синоптиков, самое значительное отклонение от климатической нормы в ближайшие десять дней, с 18 по 27 января, будет наблюдаться в центральной части Европейской России, московском регионе и Санкт-Петербурге. Среднесуточные температуры на этой территории составят минус четыре градуса, что на 12 градусов теплее обычного.
С подобной аномалией столкнутся и жители Эвенкийского района Красноярского края — там среднесуточная температура будет фиксироваться на уровне минус 24 градусов вместо обычных минус 36.
Ранее метеорологи предупредили жителей центрального и северо-западного регионов России о резком похолодании в середине следующей недели. Так, начиная с четверга, 22 января, столбики термометров покажут отрицательные значения. До конца недели ожидается до минус 8 градусов по ночам и до минус 6 днем. Также возможен снег.