Россиянам рассказали о грядущем похолодании

Похолодание придет в Россию в феврале. Тогда, вероятнее всего, температура воздуха будет заметно ниже январской. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это необычно, но, тем не менее, это так. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем», — сказал он, отметив, в грядущем месяце снег «тоже еще может быть».

Вильфанд напомнил, что традиционно климатическая весна начинается в европейской части России в конце марта, в азиатской — в середине апреля.

Ранее метеоролог сообщил, что суровых крещенских морозов в стране не будет. В ночь на Крещение столбик термометра опустится до минус трех-пяти градусов, днем температура также будет ниже нуля.

Тепловые аномалии регистрировались на протяжении всей первой половины зимы. В азиатской части погода была более изменчива.

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