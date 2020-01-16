Россиянам пообещали отсутствие крещенских морозов

На территории России крещенских морозов не будет. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

В частности, холод обойдет стороной европейскую часть страны, отметил Вильфанд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные температура в Москве и Подмосковье будет ниже, чем в будни. В крещенскую ночь ожидается минус три-пять градусов, днем столбики термометров также будут ниже нуля.

«Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории», — резюмировал Вильфанд, добавив, что крещенская ночь будет «лунная, звездная и штилевая».

Вильфанд также подчеркнул, что в течение первой половины зимы аномальное тепло наблюдалось на всей территории России, однако в азиатской части страны температура была более изменчива. На данный момент температурные аномалии продолжаются,

заключил он.

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.

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