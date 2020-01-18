Россиян предупредили о резком похолодании

Жителей центрального и северо-западного регионов России ожидает резкое похолодание. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, несильные морозы придут в российские города в конце следующей недели. При этом начнется она с вполне весенней погоды, заявила специалист. Так, в столичном регионе в понедельник, 20 января, ожидается до плюс 4 градусов, местами возможны небольшие осадки. Следующие два дня также будут «не по-зимнему теплыми», с плюсовой температурой воздуха.

Однако начиная с четверга, 22 января, столбики термометров покажут отрицательные значения. До конца недели ожидается до минус 8 градусов по ночам и до минус 6 днем. Россиянам также пообещали небольшой снег.

Помимо столицы, неделя начнется с тепла во Владимире, Рязани, Твери, Туле, Калуге и Санкт-Петербурге. В период похолодания в этих городах синоптики предсказали до минус 5 градусов. Сколько продержится отрицательная температура воздуха, пока неизвестно.

Ранее россиянам рассказали о грядущем похолодании. В феврале температура воздуха будет заметно ниже январской, в столичном регионе возможны морозы до минус 12 градусов. При этом крещенских морозов в стране не будет: в ночь на Крещение столбик термометра опустится до минус трех-пяти градусов, днем температура также будет ниже нуля.

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