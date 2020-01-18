На Украине бывшего начальника ГАИ поймали пьяным за рулем

В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова. Об этом сообщается на странице группы «PITBULL KIEV» в Facebook.

Отмечается, что 18 января Ершов отдыхал с друзьями в Голосеевском районе столицы. В 2 часа ночи он покинул компанию и «в сильном алкогольном опьянении» сел за руль Range Rover. Активисты вызвали полицию, а сами отправились за ним. «Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию», — сказано в сообщении.

Недалеко от закрытого коттеджного городка Ершов вышел из автомобиля, но вскоре подъехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина отказался предъявлять документы, всячески спорил и утверждал, что за рулем была его супруга. В результате Ершов был задержан.

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