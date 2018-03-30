Замначальника свердловской ГИБДД обмыл новое звание и попался пьяным за рулем

Замначальника ГИБДД Свердловской области попался пьяным за рулем после того, как обмыл полученное звание полковника. Об этом со ссылкой на источники сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Полковник Александр Юнусов, отметив новое звание, сел за руль своего Citroen C4, не справился с управлением и врезался в Toyota Land Cruiser. После этого Юнусов скрылся с места ДТП, а водитель джипа позвонил в ГИБДД.

Инспекторы два часа не могли поймать нарушителя, а когда прижали к обочине, увидели, что за рулем сидит их пьяный начальник.

«Когда его остановили, он был почти в невменяемом состоянии. Даже удивительно, как он два часа "на автопилоте" гонял по улицам и больше не попал в аварию», — рассказал источник издания.

Руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил «Ленте.ру», что полковника Юнусова оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на два года. Также его уволят по отрицательным мотивам, а руководитель Юнусова получит выговор.

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