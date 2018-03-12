Ростовских полицейских заподозрили в пытках подростка электричеством

В городе Сальск Ростовской области два сотрудника уголовного розыска стали фигурантами дела о пытках 16-летнего подростка в отделе полиции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в феврале в рамках проверки сообщения о преступлении был задержан несовершеннолетний. Чтобы выбить из него признательные показания, замначальника и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Сальского РОВД били его по голове и применяли электрошокер, от которого на теле молодого человека осталось множество повреждений.

Против подозреваемых возбуждено дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Они заключены под стражу. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка, уточнили в пресс-службе областного управления МВД. Если суд признает их виновными, то они будут уволены, а их руководство привлекут к ответственности.

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