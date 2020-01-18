В Госдуме оценили желание Украины снизить напряженность в отношениях с Россией

В Госдуме положительно оценили инициативу Украины снизить напряженность в отношениях с Россией. Об этом в субботу, 18 января, заявил РИА Новости первый зампред главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.

«Это положительная новость, если, конечно, в самом деле на Украине будут предприняты существенные шаги по снижению напряженности», — отметил политик.

При этом он усомнился в том, что украинские власти действительно будут придерживаться обозначенного курса, так как до этого Киев неоднократно демонстрировал недружественную политику по отношению к Москве, и, вероятнее всего, решений даже на президентском уровне будет недостаточно, чтобы «так просто взять и выйти из этой тактики».

17 января на официальном сайте президента Украины была опубликована обновленная стратегия национальной безопасности Украины. Помимо развития стратегических отношений с «ключевыми партнерами», такими как ЕС, США и НАТО, документ также предполагает принятие мер «для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны. Россия официально признана на Украине страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик Донбасса считаются марионеточным оккупационным правительством. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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