Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова Алены Водонаевой, которая обвинила ее в «пропаганде агрессии и невежества». Соответствующий пост журналистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она обратила внимание на слова Водонаевой о том, что ее «беспокоят миллионы россиян», которые каждый день смотрят телевизор. «Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — написала Скабеева.

Журналистка отметила, что политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им финансовой помощи.

Ранее Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости помогут решить демографическую проблему в России. Она посчитала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат.

15 января президент Владимир Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!