Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге

Президент России Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну». Об этом в субботу, 18 января, сообщает ТАСС.

Как отмечается, по новой экспозиции, которая состоит из восьми залов, российского лидера провел автор проекта Дмитрий Поштаренко.

По его словам, главной отличительной чертой данной панорамы является то, что при ее создании использовались подлинные предметы военного времени и макеты военной техники в натуральную величину. Кроме того, рассказал Поштаренко, прообразами многих фигур, которые можно увидеть на экспозиции, стали реальные люди, жившие в годы Великой Отечественной войны. Сами же эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных.

Открытие трехмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну» состоялось в сентябре 2019 года. Новый объект разместился на территории петербургского культурного пространства «Севкабель Порт». Панорама позволяет посетителю увидеть путь советского солдата от стен родного дома до рейхстага. Каждый эпизод представляет собой отдельное историческое событие со своим сюжетом и главными героями.

Создание подобной панорамы в Санкт-Петербурге в январе 2018 года поддержал лично Путин. Проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества в размере 40,9 миллиона рублей.

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