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Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России

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Малколм Баду (в центре)
Малколм Баду (в центре)

Футболист московского «Спартака-2» Малколм Баду, выступавший ранее за немецкий «Вольфсбург-2», вспомнил случай, когда столкнулся в России с расизмом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, это произошло в матче с курским «Авангардом» в ноябре 2019 года. «Чудовищно. Как можно быть такими глупыми?» — задался вопросом Баду, заметив, что в команде его поддержали. Футболист подчеркнул, что не обижается на болельщиков, которые «ухали, когда он был с мячом».

Кроме того, футболист поделился мнением о менталитете русских людей. «Русские ребята — довольно закрытые, первые не подойдут, чтобы заговорить», — рассказал Баду. Он добавил, что по приезде в российский клуб из Германии сразу заметил отличие культуры общения. Игрок подчеркнул, что со временем контакт с товарищами по команде наладился.

22-летний Баду — ганиец по происхождению, но родился в Германии и имеет гражданство этой страны. Большую часть карьеры он провел в дубле «Вольфсбурга», а в московский клуб перешел в июле 2019 года. Сумма трансфера составила 75 тысяч евро.

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