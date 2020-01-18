Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Екатеринбурга в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По данным источника агентства, во время полета произошла утечка топлива. В компании сообщили, что причиной посадки стало срабатывание датчика топлива, поэтому командир воздушного судна решил совершить посадку в целях безопасности.

Посадка прошла в штатном режиме, на данный момент проводится технический осмотр самолета. Для полета в Екатеринбург пассажирам предоставят резервный борт.

16 января самолет SSJ-100, следовавший по маршруту из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, экстренно произвел посадку на недействующую полосу вблизи московского аэропорта Домодедово. Командир экипажа спутал взлетно-посадочную полосу с действующей из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости. В результате произошедшего никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

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