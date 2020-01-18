Бывшего главу украинского завода раскритиковали за фото в российской форме

Бывшего главу 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексея Попова раскритиковали за фото, на котором он одет в российскую военную форму. Об этом пишет «Обозреватель».

Скандальный снимок опубликовал в своем в Telegram-канале украинский журналист и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. По его данным, фото было сделано на российской авиационной выставке МАКС в 2017 году. Он уточнил, что Попов на снимке крайний справа.

Позднее украинский журналист Юрий Бутусов также опубликовал снимок у себя в Facebook. Он заявил, что Попов был уволен с занимаемой должности именно из-за данного снимка.

По мнению Бутусова, фотография Попова в российской военной форме позорит его и оскорбляет украинский народ, который «ведет войну против российской агрессии и потерял тысячи жизней своих защитников». Он добавил, что человек в форме оккупанта никогда не будет считаться другом Украины. «Во время войны в чужой форме ходят только предатели своего государства и своего народа», — заключил он.

Попов был назначен главой завода 14 января. Менее чем через неделю руководство компании уволило Попова с занимаемой должности по согласованию сторон. Попов потребовал отменить свое предыдущее заявление, поскольку оно якобы было составлено под давлением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!