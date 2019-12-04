Обещавшую «вжарить по России» замминистра Украины уволили

Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко.

28 ноября Зеркаль написала заявление об увольнении. «Я ухожу с должности... но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — заявила она, разместив на своей странице в Facebook фотографию заявления об уходе по собственному желанию.

Помимо дипломата, украинское правительство уволило еще пятерых высокопоставленных чиновников. В частности, кабмин освободил от должности главы Государственной службы по вопросам труда Романа Чернегу, Эдуард Петренко был уволен с поста главы Национальной службы здоровья.

3 декабря Зеркаль заявила, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак настойчиво рекомендовал ей «прекратить медиаактивность». Она призналась, просьба последовала после ее интервью, где она говорила о политике украинских властей. Зеркаль добавила, что прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было важно «не создавать дополнительного напряжения».

Ранее Елена Зеркаль пообещала, что Украина «вжарит» по России в том случае, если Международный суд ООН примет решение в пользу Киева в деле о нарушении двух международных конвенций и истребует у Кремля компенсацию. «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.

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