Украинского замминистра попросили «прекратить медиаактивность»

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак настойчиво рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль «прекратить медиаактивность». Об этом она рассказала в интервью «Радио НВ», видеозапись эфира опубликована в YouTube.

По ее словам, разговор произошел в начале сентября. Зеркаль призналась, что просьба последовала после ее интервью, где она говорила о политике украинских властей: «И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (офис президента Украины — прим. «Ленты.ру») видят развитие событий».

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Зеркаль добавила, что прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было «важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения». Она заметила, что с сентября и вплоть до одобрения Международным судом ООН вопроса рассмотрения дела о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма не прокомментировала ни одного события.

Ранее Зеркаль пообещала, что Украина «вжарит» по России в том случае, если Международный суд ООН примет решение в пользу Киева в деле о нарушении двух международных конвенций и истребует у Кремля компенсацию. «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.

В октябре партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для расправы над деятельностью неподконтрольных им СМИ.

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