Умер участник команды КВН «Город Пятигорск»

Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался после продолжительной болезни на 37-м году жизни. Об этом в Facebook написал его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел», — написал Мелик-Гусейнов. Он рассказал, что виделся с Гайдуковым после Нового года и понял, что ему не удастся победить болезнь.

У комика диагностировали лимфобластный лейкоз в сентябре 2018 года. Он проходил лечение в Москве.

Гайдуков родился 6 марта 1983 года в Пятигорске.

Команда КВН «Город Пятигорск» начала выступления в Высшей Лиге в 2011 году, спустя два года участники заняли первое место в финале юмористической игры. Капитан команды — Ольга Картункова. «Город Пятигорск» известен номерами, в которых обыгрываются классические фильмы и мультфильмы. Также участники часто шутят на тему внешности капитана и кавказского колорита.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!