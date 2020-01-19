Россиянина ранили ножом за серьги в ушах

Неизвестные ранили 33-летнего мужчину в центре Санкт-Петербурга из-за серег в ушах. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, компания из двух молодых людей и девушки подошла к потерпевшему на углу Невского и Литейного проспектов. Внимание неизвестных привлекли серьги в ушах мужчины. После короткого диалога один из молодых людей нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в бок.

Раненый мужчина сумел поймать такси и самостоятельно добраться до больницы, при этом таксист не стал брать с потерпевшего денег. Врачи оказали мужчине необходимую помощь и отметили, что жизнь ему помогла спасти толстая куртка, из-за которой ножевые ранения оказались не такими опасными, какими могли бы быть.

12 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее сексуальной ориентации. Как признались задержанные, им не понравилось, что Лысых и ее подруга держались за руки.

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