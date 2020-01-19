Легендарный разведчик рассказал об освобождении Польши в 1945 году

Жители Польши радовались приходу на свою территорию Красной армии в 1945 году, поскольку это было предвестником окончания Второй мировой войны. Об этом рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян. Он руководил операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами в начале 1945 года, пишет РИА Новости.

«Все-таки, партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — сказал он.

В то же время Ботян сообщил, что представители Армии Крайовой — подпольной польской военной организации, которая боролась с немецкой оккупацией — были недовольны приходом Красной армии, так как сами хотели освободить свою страну.

Советские войска освободили Краков 19 января 1945 года. Немцы заняли город еще в 1939 году, он стал столицей германского генерал-губернаторства на территории оккупированной Польши и поэтому почти не пострадал. В 1945 году во время наступления германские войска хотели взорвать город, однако им удалось помешать. Поблизости от Кракова действовали два концлагеря: Плашов и Освенцим.

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