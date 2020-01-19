Советский разведчик рассказал о спасении Кракова в 1945 году

Легендарный советский разведчик, Герой России Алексей Ботян рассказал об операции по спасению польского Кракова, в которой он принял участие в январе 1945 года. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит РИА Новости.

По словам Ботяна, благодаря знанию польского языка ему удалось наладить «очень хорошие связи с польским подпольем». В результате разведчик смог найти поляка, который работал в Ягеллонском замке, где фашисты устроили склад боеприпасов, и уговорить его заложить там мину.

После этого советские партизаны подорвали всю находившуюся в замке взрывчатку, которую немцы при отступлении планировали использовать для подрыва плотины недалеко от Кракова, чтобы затопить город.

«Немцы приехали как раз туда перевооружаться... взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены, — вспомнил Ботян. — Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем…».

В 2007 году Ботян был удостоен звания Героя России за успешную операцию, проведенную в Кракове под его командованием. Награду разведчику вручил президент России Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!