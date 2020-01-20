Опубликованы новые фото Руслана Гелаева

В сети появились новые фото чеченского полевого командира Руслана Гелаева. Снимки опубликованы в Facebook-аккаунте бывшего председателя Государственного комитета по реформе политической системы самопровозглашенной Ичкерии Лемы Шахмурзаева.

Шахмурзаев показал три фотографии, на которых он запечатлен вместе с Гелаевым в лесу. О том, где и когда были сделаны фотографии, не сообщается.

Фото: страница Lema Shakhmurzaev в Facebook

Руслан Гелаев — один из наиболее известных полевых командиров самопровозглашенной Ичкерии. До войны в Чечне участвовал в грузино-абхазском конфликте на стороне Конфедерации горских народов Кавказа. Занимал высшие посты в Вооруженных силах Ичкерии. С мая 2002 года до своей смерти носил звание дивизионного генерала.

Ликвидирован 28 февраля 2004 года в ходе перестрелки в Панкисском ущелье. Террорист попытался перебраться в ущелье и столкнулся с пограничниками. Гелаев расстрелял силовиков из автомата, но один из них успел смертельно ранить полевого командира.

Лема Шахмурзаев занимал пост главы Государственного комитета по реформе политической системы Ичкерии, а также председателя комиссии самопровозглашенной республики по внутренней и внешней политике. Представлял Ичкерию в контактах с российским руководством во время второй чеченской войны. После гибели Аслана Масхадова подал в отставку с государственной службы. С 2006 года живет в Лондоне.

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