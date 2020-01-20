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Суд оставил Егора Литуева генеральным директором «Ксеньевского прииска»

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Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Виктора Литуева — единственного акционера «Ксеньевского прииска», и признал недействительным единоличное решение Сергея Янчукова об отстранении Егора Литуева (сына Виктора Литуева) от должности генерального директора компании «Ксеньевский прииск». Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 января 2020 года имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Позиция истца строилась на том, что Сергей Янчуков превысил свои полномочия и принял решение в отношении дочернего общества — компании «Верхнеамурские промыслы» без согласия общего собрания участников, что запрещено уставом.

Несколько лет назад бизнесмен Виктор Литуев, единственный акционер компании «Ксеньевский прииск», приобрел лицензию на Итакинское золоторудное месторождение в Забайкалье. Для разработки перспективного месторождения потребовалось привлечь дополнительные средства. Их согласился предоставить на рыночных условиях глава группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков.

В качестве механизма взаимного контроля за процессом выделения продаваемого актива и передачи лицензии на добычу золота стороны учредили компанию «Верхнеамурские промыслы». Ей было передано 100 процентов акций компании «Ксеньевский прииск». Для сохранения баланса сторон Янчуков был избран генеральным директором компании «Верхнеамурские промыслы», а Егор Литуев (сын Виктора Литуева) — генеральным директором компании «Ксеньевский прииск». Однако Янчуков отказался выполнять свои обязательства, решив оставить переданное ему авансом Итакинское месторождение за собой бесплатно. Следом началась череда арбитражных разбирательств. В настоящий момент по решению суда Янчуков обязан вернуть Виктору Литуеву актив стоимостью 100 миллионов долларов и выплатить неустойку.

Представитель Сергея Янчукова в суде, адвокат Юлий Тай, пытался привлечь в процесс, который состоялся 15 января, представителей УМВД Забайкалья и лично начальника Следственного управления полковника Кравченко. Именно Кравченко 4 июля 2019 года подписал предписание, в котором Янчукову предлагалось «принять меры к устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и выявленных нарушений». Эта формулировка прямо не предписывала смену генерального директора, но Янчуков истолковал ее именно так. И новый директор прииска был назначен в тот же день — 4 июля.

«Мы рады, что суд пресек попытку оппонентов привлечь к участию в деле правоохранительные органы, которые не имеют никакого отношения к коммерческому спору», — заявил «Ленте.ру» адвокат Денис Юров, представляющий интересы Литуева.

По мнению представителей Литуева, ранее забайкальские правоохранители неоднократно оказывали прямое влияние на корпоративный конфликт.

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