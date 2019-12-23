Против гендиректора «Ксеньевского прииска» возбуждено уголовное дело

Следственным управлением УМВД России по Забайкальскому краю 21 декабря 2019 возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении генерального директора компании «Ксеньевский прииск» Егора Литуева и его отца, одного из учредителей компании Виктора Литуева по факту хищения денежных средств компании «Ксеньевский прииск» в размере не менее 170 миллионов рублей. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках расследования уголовного дела 23 декабря Егор Литуев был задержан в Москве в порядке ст. 91 УПК РФ и доставлен для проведения следственных действий в Следственное управление УМВД России по Забайкальскому краю.

По результатам проведения следственных действий Егору Литуеву, в совокупности с выявленными ранее фактами оказываемого противодействия в ходе следствия по другому делу, в рамках которого он привлечен в качестве обвиняемого, может быть изменена мера пресечения с залога на иную предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, связанную с лишением свободы.

Одновременно с этим в своем доме в Егорьевском районе Московской области задержан директор по операционной деятельности компании «Ксеньевский прииск» Вячеслав Комлев. Его задержание связано с выявившимися дополнительными фактами и доказательствами, полученными в ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора компании Егора Литуева по эпизодам причинения ущерба в особо крупном размере на сумму более 60 миллионов рублей Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов Забайкальского края в результате совершенной им незаконной рубки деревьев на территории Могочинского района Забайкальского края, а также причинения ущерба компании «Ксеньевский прииск» в размере более 125 миллионов рублей в результате заключения фиктивного договора оказания сервисных услуг с ИП Крестьяниновым Ф.В., в рамках которого услуги в действительности не оказывались, а денежные средства присваивались.