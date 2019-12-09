На Ксеньевском прииске вновь попытались сменить гендиректора

Одна из сторон корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье, претендующая на контроль над месторождением, 6 декабря предприняла попытку сместить с должности генерального директора компании «Ксеньевский прииск» Егора Литуева. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель действующей администрации компании.

По его словам, «попытка захвата» была осуществлена по следующей схеме: следственные органы, ведущие расследование относительно ситуации на предприятии, с подачи второй стороны конфликта, аффилированной с бизнесменом Сергеем Янчуковым, 4 декабря обратились в суд ходатайством отстранить Литуева от должности. По словам источника «Ленты.ру», уведомление о заседании суда поступило в администрацию «Ксеньевского прииска» только за час до самого заседания. По мнению представителя компании, это было сделано для того, чтобы не позволить Егору Литуеву и его защитникам присутствовать при рассмотрении заявления.

Но Центральный районный суд Читы отклонил ходатайство следствия о временном отстранении Егора Литуева от должности. При этом, по словам источника «Ленты.ру», сторона Янчукова пыталась представить ситуацию так, будто бы Литуев, будучи генеральным директором, потенциально может воздействовать на свидетелей и затруднять следствию доступ к информационным ресурсам прииска. Однако суд не увидел достаточных оснований для смещения Литуева с поста. По мнению суда, нет никаких достоверных данных о том, что Егор Литуев использует свое служебное положение с целью воздействия на остальных участников уголовного дела.

«Странно, что следователей не смущает тот факт, что по решению суда право собственности на Ксеньевский прииск принадлежит Виктору Литуеву, а Янчуков обязан выплатить ему неустойку около полумиллиарда рублей», — отметил адвокат Сергей Малюкин. «При этом, довод следствия о том, что раз больше полусотни людей говорят о невиновности Егора Литуева, то, значит, он их всех подговорил, — смехотворен. Ведь доказательств этому утверждению следствие не предоставляет, чем вызывает сомнения в собственной объективности. Отдельно хотел бы отметить принципиальность судей Центрального районного суда города Читы. Судьей были подробно изучены все представленные следователем материалы, и ввиду отсутствия в них реальных оснований отстранения от должности Литуева, в удовлетворении ходатайства следователя было отказано», — подчеркнул он.

«Итак, новый День сурка случился, сторона Янчукова опять — в экзистенциальном тупике. Остается без ответа логичный вопрос к следователям, которых владелец "Мангазеи" держит "на коротком поводке": сколько можно исполнять заведомо невыполнимую миссию по указке зятя украинского олигарха?», — задается вопросом источник «Ленты.ру».

Ранее акционер «Ксеньевского прииска» Виктор Литуев (отец Егора Литуева) приобрел лицензию на разработку перспективного Итакинского месторождения. После чего, испытывая нехватку средств для его развития, привлек в партнеры владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова, зятя украинского олигарха Леонида Черновецкого. Согласно договору, Янчуков должен был внести оговоренную специальным соглашением сумму в совместный проект, однако, получив контроль над месторождением, Янчуков начал затягивать оплату по соглашению.

Литуев-старший обратился в арбитраж с требованием вернуть актив, после нескольких инстанций суд обязал Янчукова отдать месторождение законным владельцам и выплатить неустойку. В свою очередь Янчуков не желал терять актив и запустил контрмеры. Против гендиректора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева было возбуждено уголовное дело за якобы незаконную рубку леса и растрату средств собственной компании. Литуева-младшего в спешном порядке задержали и посадили в СИЗО. По версии следователей, Литуев-младший вывел из компании 125 миллионов рублей на ИП подрядчика на неоказанные услуги.

В действующей администрации «Ксеньевского прииска» утверждают, что Янчуков не мог не знать об этих услугах, поскольку именно он назначил своего финансового контролера в компанию и регулярно получал отчеты по всем платежам, которые визировал своей подписью.

В августе Егора Литуева освободили по решению суда без ограничения в передвижениях. При этом, как утверждают в компании, существует письменный договор между сторонами о том, что Янчуков не имеет права претендовать на доходы прииска.