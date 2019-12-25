Гендиректор «Ксеньевского прииска» Литуев оказался на свободе после реакции СМИ

Центральный районный суд города Читы оставил без изменения меру пресечения для генерального директора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева: он оставлен на свободе под залог в 5 миллионов рублей без ограничения права передвижения, сообщил адвокат предпринимателя Сергей Малюкин.

Таким образом, суд отказал представителям следствия, которые настаивали на домашнем аресте. Бизнесмена Егора Литуева обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата») по заявлению, которое написал его оппонент по корпоративному конфликту Сергей Янчуков. Летом этого года Литуев провел два месяца в СИЗО Читы, а затем был выпущен под залог.

«Егора Викторовича не мытьем так катаньем пытались оставить в Забайкалье. Когда новое уголовное дело было прекращено и признано незаконным, представители следствия пытались изменить меру пресечения по делу старому. Было, конечно, волнительно, но к счастью суд объективно и всесторонне рассмотрел дело. Прокуратура тоже нас поддержала. За те пять месяцев, которые Литуев находится на свободе, он всем доказал, что никуда убегать не собирается», — прокомментировал для «Ленты.ру» решение суда адвокат Сергей Малюкин.

А накануне Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края постановила отменить решение следователя Токарева о возбуждении уголовное дела по части 4 статьи 159 УК. Дело также было возбуждено по заявлению Сергея Янчукова. В постановлении, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру», возбуждение уголовного дела признано незаконным. Будет проведена дополнительная проверка законности действия силовиков в отношении предпринимателя.

По словам источников, близких к действующей администрации «Ксеньевского прииска», Егора Литуева освободили из изолятора временного содержания в нерабочее время, поздним вечером. Освобождение стало возможным в том числе после вмешательства в ситуацию средств массовой информации. В частности, сюжета с расследованием ситуации на прииске в эфире телекомпании РЕН ТВ.

В сюжете телекомпании говорилось о том, что «задержание Егора Литуева было неожиданным и стремительным». По утверждению журналистов РЕН, рано утром в московскую квартиру Литуева ворвались сотрудники ОЭБиПК МВД России по Забайкальскому краю, бизнесмена задержали и быстро вывезли на самолете в Читу. Адвокат Сергей Малюкин также пояснил, что забайкальские следователи действовали автономно, без поддержки столичных коллег, что противоречит общепринятой практике. При этом, ни защитника, ни самого Литуева не ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, как это положено по закону. Адвокату удалось выяснить, что новое уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии забайкальских следователей, Егор Литуев и его отец Виктор Литуев путем заключения договоров якобы похитили у компании «Ксеньевский прииск» около 170 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб компании «Верхнеамурские промыслы». При том, что сроки возвращения займа еще даже не истекли.

Как утверждают представители Литуевых, новое уголовное дело появилось накануне очередного судебного разбирательства, связанного с попыткой их оппонента — главы холдинга «Мангазея» Виктора Янчукова установить контроль над «Ксеньевским прииском». А именно — рассмотрения жалобы на обеспечительные меры по запрету внесения данных в единый реестр юрлиц. До этого, по словам источников «Ленты.ру» Янучков предпринял несколько попыток в одностороннем порядке назначить генеральным директором прииска своего ставленника.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года обязал «Верхнеамурские промыслы» передать Виктору Литуеву 99,98 процента уставного капитала Итакинской золотодобывающей компании и 100 процентов именных акций Ксеньевского прииска, а также взыскать с Янчукова 495,5 миллиона рублей неустойки.