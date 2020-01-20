Тактаров назвал ошибки Макгрегора в бою с Серроне

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров оценил поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Тактаров посчитал, что ирландец допускает ошибки, и ему будет тяжело в бою с сильным борцом. «[В начале поединка] Макгрегор оставил ногу в опасном положении, коленом в голову он, конечно, добавил, но, по большому счету, против борца та ситуация — это гарантированный перевод в партер», — высказал свое мнение он.
19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде. Для победы ему потребовалось 40 секунд. Ирландец выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
После окончания турнира президент UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником Макгрегора должен стать победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированного на 19 апреля в Нью-Йорке.