Тактаров назвал ошибки Макгрегора в бою с Серроне

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров оценил поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Тактаров посчитал, что ирландец допускает ошибки, и ему будет тяжело в бою с сильным борцом. «[В начале поединка] Макгрегор оставил ногу в опасном положении, коленом в голову он, конечно, добавил, но, по большому счету, против борца та ситуация — это гарантированный перевод в партер», — высказал свое мнение он.

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19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде. Для победы ему потребовалось 40 секунд. Ирландец выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

После окончания турнира президент UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником Макгрегора должен стать победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированного на 19 апреля в Нью-Йорке.

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