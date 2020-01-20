В России появятся электронные чаевые

Сервис электронных чаевых появится в России в 2020 году. Об этом «Известиям» сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей).

В пресс-службе НСПК уточнили, что рассматриваются несколько вариантов реализации сервиса, в том числе через оплату по QR-коду в Системе быстрых платежей. Сейчас отблагодарить официантов и барменов уже могут владельцы карт Visa более чем в 100 заведениях России. Размер чаевых посетитель может сам ввести в терминале оплаты, а затем сделать два платежа одновременно — в адрес ресторана и на счет сотрудника.

Отмечается, что в подключении сервиса заинтересованы не только заведения общепита, но и отели и салоны красоты.

Ранее, в ноябре 2019 года, сообщалось, что средний размер чаевых в российских ресторанах и кафе составил 7,5 процента от суммы чека — 88,5 рубля. Самый большой размер вознаграждения был зафиксирован в марте — 96 рублей, самый маленький — в июле (74 рубля).