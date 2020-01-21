На Украине сократят число депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на следующей сессии парламент может рассмотреть изменения в Конституцию о сокращении числа народных депутатов. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

«Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда», — отметил спикер украинского парламента, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы «Свобода слова».

При этом Разумков выразил сожаление, что судьи отклонили законопроект о лишении депутатских мандатов «кнопкодавов» и прогульщиков. «Я считаю все же, если народный депутат кнопкодав или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим», — заявил Разумков.

Законопроект, предусматривающий сокращение депутатского корпуса до 300 народных избранников, а также введение пропорциональной избирательной системы на Украине, зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года. В настоящий момент он прошел рассмотрение профильным комитетом Рады.

Следующая сессия парламента начнется 4 февраля. Сейчас в состав украинского парламента входит 450 депутатов, избираемых на пятилетний срок.

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