Суд забраковал закон Зеленского про «кнопкодавство»

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным закон президента Владимира Зеленского о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий депутатов Верховной Рады. Об этом сообщает портал Liga.net со ссылкой на представителя главы государства в КСУ Федора Вениславского.

«Конституционный суд предоставил негативный вывод», — сообщил Вениславский, комментируя решение судей, которым была забракована инициатива распространить уголовную ответственность на депутатов за неличное голосование («кнопкодавство») и прогулы. Суд признал, что закон не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины.

Законопроект, предусматривающий дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий нардепов, был внесен в Раду в июне. Согласно документу, наказанием за «кнопкодавство» должен стать штраф в размере трех-пяти окладов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен (примерно от 135 до 223 тысяч рублей), а также лишение нардепов мандата. Закон был принят 19 декабря.

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