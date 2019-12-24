Рада побила рекорд по нарушениям голосования за день до их криминализации

Депутаты Верховной Рады чаще всего нарушали процедуру личного голосования 18 декабря, за день до ее криминализации. Отчет об этом опубликовало украинское движение «Чесно».

Уточняется, что на заседании 18 декабря процедура личного голосования была нарушена 20 раз.

С начала года антиккорупционеры и журналисты всего зафиксировали 45 нарушений во время голосования за восемь законопроектов. Чаще всего процедуру голосования нарушали депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 27 раз с начала года. Чаще всех процедуру голосования нарушал депутат от этой партии Владимир Кальцев.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неличное голосование («кнопкодавство»). Согласно документу, наказанием за это нарушение станет штраф в размере трех-пяти окладов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен. Он был принят 19 декабря.

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