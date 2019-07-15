В Раде анонсировали сенсорные ловушки против кнопкодавов

В Верховной Раде планируют ввести сенсорные кнопки, чтобы не допустить кнопкодавства при голосовании (голосование одним депутатом от лица другого, неличное голосование — прим. «Ленты.ру»). Об этом спикер парламента Андрей Парубий сказал в интервью «5 каналу».

По его словам, это планировали сделать еще во время работы Верховной Рады 8 созыва, однако проведение досрочных выборов помешало планам. Тем не менее, Парубий утверждает, что аппарату парламента было дано соответствующее распоряжение.

Парубий выразил надежду, что сенсорная кнопка будет введена до первого заседания Верховной Рады нового созыва.

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Верховную Раду 8 созыва и ее спикера Андрея Парубия неоднократно осуждали за принятие законопроектов несмотря на неличное голосование. В частности, депутатов подозревали в кнопкодавстве при принятии скандального языкового закона в апреле этого года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов. В случае принятия, депутаты, которые голосуют за своих коллег, будут нести ответственность в «виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов».

После инаугурации Зеленского его представитель в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не будет подписывать законы, принятые с нарушениями — «в первую очередь кнопкодавства, также внесения одного и того же закона несколько раз в Верховную Раду».

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