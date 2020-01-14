Депутат-насильник из партии Зеленского вернулся с каникул

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который в 1996 году был осужден за изнасилование, пришел на первое в новом году заседание украинского парламента. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало фото, на котором вернувшийся после новогодних каникул депутат обнимается с улыбающимся коллегой (имя не называется).

3 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил, что Иванисов исключен из фракции «Слуги народа» — партии президента Украины Владимира Зеленского. Глава фракции Давид Арахамия при этом отметил, что не обладает полномочиями лишить депутата-насильника мандата.

Информация о судимости Иванисова распространилась в ноябре 2019 года. Депутат сначала отрицал ее и называл заказухой и местью за его борьбу с коррупцией. Данные о судимости подтвердили в генпрокуратуре. Иванисов совершил преступление в возрасте 17 лет, получил 3,5 года колонии, но вышел досрочно. Он был помилован тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой.

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