Появились подробности скандала с депутатом-насильником из партии Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Роман Иванисов, которого подозревают в наличии судимости за изнасилование несовершеннолетней, дважды пытался совершить это преступление. Соответствующую информацию на своей странице в Facebook распространил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на письмо одного из сотрудников Мариупольской исправительной колонии.

По словам автора письма, он работал в колонии, в которой содержался Иванисов в 1996 году, и «отлично помнит» получившего депутатский мандат человека. Он рассказал, что депутат от партии власти был осужден не только по статье об изнасиловании, но также и за покушение на преступление. «То есть вначале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать», — пояснил бывший сотрудник колонии.

При этом он указал, что будущий депутат совершил преступление в возрасте 17 лет, что послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. В колонии Иванисов «вел себя нормально», а начальник отряда лично следил за тем, чтобы его не трогали. Бывший сотрудник колонии предположил, что об этом позаботился его отец, который «большой коммерс был».

Он отметил, что его слова можно проверить, поскольку вся информация задокументирована в архивах, который по закону должен храниться 75 лет.

Информация о судимости Романа Иванисова распространилась 18 ноября. Спустя несколько дней ее подтвердил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, который также добавил, что судимость была погашена. Однако позже в его ведомстве опровергли слова Рябошапки, указав, что проверка продолжается.

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