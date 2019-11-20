У депутата из партии Зеленского нашли судимость за изнасилование малолетней

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Роман Иванисов был судим за изнасилование несовершеннолетней. Информацию об этом подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет издание «Обозреватель».

По словам Рябошапки, после появления в СМИ соответствующей информации, силовыми ведомствами была проведена проверка. При этом он уточнил, что вопросом занималась не генпрокуратура, а «соответствующие органы». Он отметил, что по итогам проверки «все подтвердилось». При этом он добавил, что судимость Иванисова является погашенной, поэтому на данный момент он не может считаться судимым человеком.

Информация о судимости депутата распространилась после того, как бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил об этом в своем Telegram-канале. Историю подхватили журналисты, которым удалось выяснить, что Иванисов был задержан в 1995 году, а осужден в 1996 году. Из 3,5 лет в колонии общего режима, к которым его приговорил суд, он отбыл 2,5 года.

Сам депутат называет эти обвинения «чернухой», на которую были потрачены большие деньги. Он опубликовал на своей странице в Facebook справку, подтверждающую отсутствие у него судимости.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя ситуацию, говорил, что если обвинения будут подтверждены, вопрос членства Иванисова будет вынесен на фракционное обсуждение.

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