Зеленский собрался менять депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады. Видеозапись его выступления опубликована на странице президента в Facebook.

«Страна должна быть такой, какой являетесь вы — свежая. Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — сказал он детям.

23 октября Зеленский призвал всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады от «Слуги народа» пройти проверку на детекторе лжи. По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы. «Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заверил глава государства.

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