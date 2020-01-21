Трамп приехал в Швейцарию за «сотнями миллиардов долларов»

Президент США Дональд Трамп приехал в Швейцарию на экономический форум в Давосе, чтобы «привезти обратно в США сотни миллиардов долларов». Об этом он написал в Twitter.

«Направляюсь в Давос, Швейцария, чтобы встретиться с мировыми и бизнес-лидерами, а также принести [США] хорошую политику и вернуть назад сотни миллиардов долларов. Сейчас мы, безусловно, номер один во Вселенной», — написал Трамп.

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Под возвращением «сотен миллиардов долларов» он, вероятно, имел в виду так называемую «первую фазу» торговой сделки, недавно заключенную с Китаем. Ей он посвятил отдельную часть выступления в рамках форума, упомянув председателя КНР Си Цзиньпина: «Он [выступает] за Китай, я — за США, но тем не менее мы любим друг друга».

По условиям «первой фазы» сделки, Китай обязуется к 2022 году увеличить закупки американских товаров и услуг как минимум на 200 миллиардов долларов по сравнению с 2017 годом.

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