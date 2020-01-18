Стало известно об отстранении советника Трампа по России от работы

Cтаршего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пика отстранили от работы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией человек.

Сам политик, а также представитель СНБ от комментариев отказались.

Информацию со ссылкой на собственные источники подтверждает издание Axios. По его информации, Пика отправили в административный отпуск на время расследования, которое в отношении него было начато ранее.

Планировалось, что советник посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе, вместе с президентом США Дональдом Трампом, отмечает Axios. Свою должность в СНБ он занял в ноябре прошлого года, до этого он был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

До Пика старшим директором по делам Европы и России в совете был Тим Моррисон. Он считался одним из главных свидетелей в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Согласно показаниям исполняющего обязанности посла США на Украине Уильяма Тейлора в конгрессе, именно Моррисон сообщил юристам СНБ о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября после того, как он поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. О содержании беседы сообщил информатор. Демократы хотят доказать, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом нынешнего президента на выборах в 2020 году.

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