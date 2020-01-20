Президент США Дональд Трамп усмотрел выгоду в хороших отношениях с Россией и Китаем. Он высказался об этом, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас, передает ТАСС.

Американский лидер посчитал, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином. Он отметил, что также хорошо налаживать отношения с другими странами. Однако нельзя допустить, чтобы Соединенные Штаты использовали в своих интересах, заявил Трамп.

Ранее в январе и.о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что США желают втянуть Японию в политику противостояния с Россией. Он рассказал на пресс-конференции по итогам 2019 года, что Токио стало частью военной стратегии американской стороны.

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